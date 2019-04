Governo concede incentivos e usina de energia limpa será instalada em Anaurilândia

Com um investimento de cerca de R$ 6 bilhões, um consórcio liderado pela coreana Enspire KSB Energy, pretende instalar uma usina fotovoltaica (energia solar) em Anaurilândia – a 372 quilômetros de Campo Grande.

Na manhã desta segunda-feira, dia 29, o governador Reinaldo Azambuja recebeu uma comitiva de empresários coreanos e o prefeito Edinho Takazono para tratar dos detalhes. O governador Reinaldo Azambuja afirmou que Mato Grosso do Sul tem total interesse em receber o projeto e destacou as condições favoráveis para a implantação da usina no Estado.

Reinaldo Azambuja ressaltou ainda que o empreendimento pode atrair outros investimentos no município e na região.

Recebendo apoio dos governos estadual, municipal e federal, a empresa deverá funcionar em uma área de 18 milhões de metros quadrados.

A escolha do município também se deve a alta incidência solar, e a previsão é de que a obra tenha início em aproximadamente 1 ano e comece a operar em até 48 meses.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro