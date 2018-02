Governo chinês reafirma medidas para diminuir investimentos nos exterior

As regras entram em vigor em março - Foto: Dinâmica Global

O governo da China publicou uma lista de "indústrias sensíveis" que seriam muito arriscadas para o dinheiro de investidores chineses no exterior.

Entre os setores afetados pela lista, estão o imobiliário, hotelaria, cinemas, entretenimento e esportes. Para investir em negócios fora da China, investidores locais terão que pedir autorização prévia do governo, informou um comunicado da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma no domingo. As regras entram em vigor em março.

O investimento direto chinês no exterior fora do setor financeiro caiu quase 30% no ano passado em relação ao ano anterior, segundo dados do ministério do Comercio. Desde o fim de 2016, Pequim tem elevado o escrutínio sobre investimentos nesses setores, numa tentativa de minimizar riscos de fuga de capitais. No ano passado, essas medidas e a valorização do yuan fizeram o país registrar entrada líquida de capitais.