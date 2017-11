Governo centraliza equipe de manutenção e gera economia de R$ 900 mil

Patrulha Mecanizada contabiliza média mensal de 78 atendimentos.

Campo Grande (MS) – Criada há um ano com objetivo de simplificar o atendimento de pequenos reparos nas repartições públicas estaduais, a equipe de manutenção denominada “Patrulha Mecanizada”, não só acelerou os atendimentos como também gerou uma economia de mais de R$ 900 mil para os cofres estaduais nesse período.

Composto por doze servidores, sendo, três da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e nove terceirizados, o grupo realiza serviços hidráulicos, reparos elétricos, lavagem de vidros, limpeza de calha e caixa de gordura e serviços de jardinagem nos prédios da administração estadual. Porém, antes da criação da equipe de manutenção, existia um profissional exclusivo para cada órgão, segundo o superintendente de Administração e Finanças, Roberto Coelho.

“Antes, eram 14 profissionais de jardinagem e 11 profissionais de manutenção que atendiam de forma exclusiva seus locais de trabalho. Reduzimos essa equipe e centralizamos o atendimento. Agora, com uma equipe menor atendemos todos os prédios do Governo na Capital. Essa redução de vinte e cinco servidores para doze gerou uma economia mensal de R$ 82,3 mil aos cofres estaduais. O que em 12 meses representa R$ 987,6 mil que o Governo do Estado deixou de gastar com mão de obra em pequenos reparos” pontua o gestor responsável pelo Governo Consciente.

Para o secretário daSAD, Carlos Alberto de Assis, essa é mais uma ação de desburocratização com foco na redução de custeio e otimização de pessoal. “Parece simples, mas na prática otimiza mão de obra e recursos, além de dar agilidade na solução de pequenos problemas hidráulicos ou elétricos que possam surgir nos prédios públicos” ressalta.

Atendimentos

O formato centralizado de atendimento, agiliza a execução dos serviços, já que os profissionais desenvolvem a demanda seguindo uma pré-agenda. Nos últimos 12 meses, foram realizados 932 atendimentos, uma média de 78 atendimentos mensais, que vão desde uma simples troca de lâmpada até um trabalho mais complexo de troca de telhas, por exemplo.

A Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, em Campo Grande, está entre os locais atendidos pela equipe de manutenção. Segundo o delegado, João Eduardo Santana Davanço, a prestação de serviços da Patrulha Mecanizada contribui para a melhoria dos serviços. “São pequenos reparos que fazem a diferença no nosso dia a dia, e refletem no trabalho da equipe e na qualidade do atendimento que oferecemos à população” destaca.

A diretora de Desenvolvimento Institucional da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Maria Helena Martins Alves, classifica o novo método de atendimento criado pela SAD como eficaz. “Essa equipe de manutenção é de grande importância porque ajuda na operacionalidade da manutenção do prédio. Antigamente pra solicitar qualquer tipo de conserto desde uma tomada, ou o conserto de um trinco de porta, tínhamos que abrir um processo para chamar uma equipe para realizar a manutenção. Agora é tudo mais simples, a solicitação via web é

muito rápida e a devolutiva da equipe é ágil” pontua.

Como solicitar?

Para solicitar qualquer serviço de manutenção é necessário que o gestor do órgão solicitante acesse o site da SAD, no link Manutenção Predial – Governo Consciente. Depois, basta identificar o tipo de serviço que está solicitando, se possui material para execução e fazer uma breve descrição do problema para que os técnicos já tenham uma noção real da demanda que será executada. A agenda é definida por um coordenador em dois ou três dias, dependendo do serviço e do local.

Mireli Obando – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella