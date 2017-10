Governo central do Iraque assume o controle de mais áreas disputadas com curdos

As forças curdas no Iraque se retiraram de áreas disputadas nas regiões norte e leste do Iraque nos últimos dias, inclusive da cidade de Kirkuk, rica em petróleo. As forças curdas, conhecidas como Peshmerga, aparentemente atenderam a demandas do governo central de entregar áreas de fora da região autônoma curda, incluindo território tomado do Estado Islâmico nos últimos anos.

A retirada expõe as turbulências na liderança curda, após a votação no mês passado pela independência regional. O premiê do Iraque, Haidar al-Abadi, confirmou que a forças iraquianas retomaram áreas disputadas com os curdos sem o disparo de praticamente nenhum tiro.

"Eu convoco nossos cidadãos a celebrarem este dia, porque nós temos estado unidos", afirmou o primeiro-ministro. Ele qualificou o plebiscito pela independência no Curdistão "uma coisa do passado", além de oferecer diálogo com o governo regional.

O governo do Iraque e também países vizinhos, como Turquia e Irã, rejeitam a votação. Os EUA também e qualificou o voto como uma distração na guerra contra o Estado Islâmico. Fonte: Associated Press.