Governo catalão terá até segunda para confirmar se declarou independência

O requerimento enviado pelo governo espanhol ao chefe do Executivo da Catalunha dá prazo de cinco dias (até segunda-feira, 16) para que a Generalitat confirme se declarou a independência da região. O documento estabelece ainda que o presidente catalão tem até quinta-feira (19) para retificar a decisão e restaurar a ordem constitucional.

Para Jordi Turull, porta-voz da Generalitat (governo catalão), a iniciativa de Mariano Rajoy, presidente espanhol, deixa claro que não há abertura para o diálogo. Em seu discurso no Parlamento na última terça-feira (10), Carles Puigdemont, presidente catalão, afirmou que a suspensão dos efeitos da declaração de independência tinham como propósito abrir caminho para o diálogo, numa tentativa de diminuir as tensões e propiciar um possível acordo.

Festa Nacional

Hoje (12), a Espanha comemora o Dia da Festa Nacional, uma data simbólica para o país. Em Madri, milhares de pessoas foram às ruas para acompanhar os desfiles que contam com quase 4 mil militares e membros da Guarda Civil e da Polícia Nacional.

O lema da festa este ano é “Orgulhosos de ser espanhóis”. Neste contexto de tentativa de independência da Catalunha, as comemorações acabaram ganhando um tom de manifestações pela manutenção da unidade do país, com milhares de pessoas carregando bandeiras espanholas e cartazes de apoio ao governo central.

Tanto os reis da Espanha, Felipe VI e sua mulher Letizia, como os presidentes das regiões autônomas participaram dos desfiles. Apenas representantes de três comunidades não foram ao evento: o de Euskadi, de Navarra e, naturalmente, o da Catalunha.

O ato começou hoje, por volta das 11h (horário local), com a chegada dos reis à Praça de Lima, onde foram recebidos com gritos de “viva a Espanha” por centenas de pessoas. O desfile, terrestre e aéreo, aconteceu no Paseo da Castellana e teve 84 veículos e 78 aeronaves.

