Governo catalão diz que 90% dos votos foram pró-independência em plebiscito

O porta-voz do governo regional da Catalunha, Jordi Turull, afirmou nesta noite que os resultados preliminares do plebiscito sobre a independência da região mostram 90% dos eleitores a favor da separação da Espanha.

Em entrevista a repórteres, Turull comentou que 90% dos 2,26 milhões de catalães que votaram neste domingo escolheram o "sim" a favor da independência. De acordo com ele, 8% dos eleitores rejeitaram uma separação da Espanha, enquanto os outros 2% votaram em branco ou nulo. Turull disse, ainda, que 15 mil votos ainda estavam sendo contados.

Segundo o porta-voz, o número de cédulas não incluiu as confiscadas pela polícia espanhola durante atos de violência neste domingo enquanto as forças de segurança do governo central de Madri tentava interromper a votação. Ao menos 844 pessoas e 33 policiais ficaram feridos nas incursões da polícia. O plebiscito foi considerado ilegal pelo governo do primeiro-ministro Mariano Rajoy. A região, como um todo, tem 5,3 milhões de eleitores. Fonte: Associated Press.

