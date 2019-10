Governo capacita jovens para o mercado de trabalho

(Foto: Divulgação)

Com a proximidade das festas de final de ano e perspectiva de aumento no consumo, o comércio começa a se movimentar para contratação de profissionais temporários. Pensando nisto e na necessidade de inserção do jovem no mercado de trabalho, a Subsecretaria da Juventude, em parceria com a Funtrab e o CIEE – Centro de Integração empresa/escola está realizando uma série de treinamentos para jovens dentro do programa intitulado “Capacita Juventude”.

O primeiro deles foi na área de vendas, destinado para jovens moradores do Bairro Nova Lima. Todas as 30 vagas disponibilizadas foram preenchidas e mais 10 jovens estão na lista de espera para o próximo. De acordo com o subsecretário de políticas publicas para a juventude Ian Leal, que ministrou os quatro dias de aprendizado, os jovens estão sendo os mais impactados neste atual momento da economia, daí a necessidade de capacita-los para enfrentar o mercado de trabalho.



Secretário especial do governo, Carlos Alberto de Assis e o Subsecretário da Juventude, Ian Leal, com os alunos do Nova Lima

Os alunos deste primeiro treinamento, realizado na Escola Lino Vilachá, aprenderam técnicas de marketing, noções de comportamento em entrevistas de emprego e apresentação pessoal. Para se ter ideia do aproveitamento dos alunos, dos 30 jovens que participaram do treinamento, 10 foram encaminhados à Funtrab e já tiveram a primeira entrevista de emprego, e a jovem Bruna Vassi acaba de conseguir trabalho numa pizzaria.

A iniciativa da subsecretaria também vai levar conhecimento e prática para o interior do Estado. Nesta semana, a cidade de Bodoquena receberá o treinamento na área do turismo, mais especificamente em fotografia e edição de imagem. “Nossos treinamentos são direcionados de acordo com a demanda do município ou da associação do bairro”, explica Leal.



Subsecretário de Políticas Públicas para a Juventude, Ian Leal

No bairro Pioneiros, por exemplo, a comunidade escolheu o tema “Orçamento doméstico”. As cidades de Santa Rita do Pardo e Paranaíba serão os próximos municípios que receberão treinamento em áreas que ainda serão definidas. “Nossa preocupação é garantir, por meio de políticas públicas, o acesso à direitos como educação, formação política, cultura, esporte, lazer, participação social, acesso à profissionalização, ao trabalho e à renda, garantindo amplo desenvolvimento do jovem como cidadão e sujeito de direitos”, destaca Ian Leal.

Parceiro no projeto de capacitação dos jovens, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, reconhecida como entidade de assistência social que, por meio de diversos programas, dentre eles o de aprendizagem e o estágio de estudantes, possibilita aos adolescentes e jovens uma formação integral, ingressando-os ao mundo do trabalho.