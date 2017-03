Governo capacita 330 profissionais para atender produtores no Precoce MS

Subprograma promove o desenvolvimento da pecuária sul-mato-grossense e habilita 11ª turma de responsáveis técnicos; inscrições continuam abertas

Campo Grande (MS) – Nesta sexta-feira (24), a equipe da Coordenadoria de Pecuária da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) ofereceu treinamento para mais 34 profissionais, que buscam habilitação para prestar serviços aos produtores interessados em participar do Precoce MS. Ao todo já foram capacitados mais de 330 profissionais.

Na oportunidade, médicos veterinários, engenheiros agrônomos e zootecnistas puderam conhecer melhor o programa que tem como objetivo principal promover o desenvolvimento da pecuária sul-mato-grossense com produtos de qualidade, resultantes de cadeias produtivas competitivas, socialmente justas, ambientalmente corretas e economicamente viáveis.

Renato Roscoe, Superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, aproveitou a oportunidade para comentar a reestruturação por que passa a Secretaria por conta da reforma administrativa do Governo do Estado e fazer um breve relato sobre o momento delicado que o setor da carne está passando.

“O Estado está compartilhando a responsabilidade desse programa com os profissionais e sabemos que diante dos acontecimentos dos últimos dias e o desgaste que o setor produtivo está sofrendo por conta de uma questão relativamente pontual – operação recente da policia federal em frigoríficos – essa responsabilidade se amplia.”

O Superintendente entende que os avanços tecnológicos aliados as novas exigências do programa Precoce MS devem auxiliar no aumento da produtividade do rebanho em Mato Grosso do Sul, que nos últimos seis anos, mesmo com a redução de 9% do rebanho, cresceu 25%.

Reformulação

O Subprograma Precoce MS, segue com rigor o cronograma de ações que prevê sua reformulação (conforme o decreto nº 14.526, de 28 de julho de 2016). Ele foi totalmente informatizado, garantindo maior celeridade e transparência ao processo. Dentre as principais metas da ação está aumentar a sustentabilidade ambiental da atividade, promover avanços na gestão sanitária individual do rebanho do Estado, aumentar o desfrute do rebanho de corte, incentivar a eficiência e a eficácia do produtor rural, premiando com incentivo financeiro a qualidade do produto obtido (animal) e o nível do processo produtivo.

Com a reformulação dos critérios técnicos, o subprograma que busca favorecer a produtividade da pecuária e em consequência a qualidade de uma carcaça superior, quer ampliar os mercados e de sua credibilidade, ganhou nova roupagem e nome depois de mais de 20 anos de existência, passando a observar a partir de agora além dos atributos do animal, os atributos do estabelecimento rural, valorizando desde a identificação individual de bovinos, as Boas Práticas Agropecuárias (BPA), até as tecnologias que promovam a sustentabilidade do processo produtivo.

A participação em associações de produtores ou sistemas similares visando à produção comercial sistematizada e organizada, ou alianças mercadológicas, também serão considerados neste novo formato. Depois de avaliados os quesitos do processo produtivo o estabelecimento rural será classificado, como: simples, intermediário ou avançado.

SIMPLES – Quando apresentar categoria superior em até um critério.

INTERMEDIÁRIO – Quando apresentar categoria superior em até dois critérios, pelo menos.

AVANÇADO – Quando apresentar categoria superior em três critérios, pelo menos.

Responsável técnico

Conforme as novas regras, um único responsável técnico poderá atender até 20 estabelecimentos rurais, desde que tenha ART formalizada no Conselho especificamente para o Subprograma, atentar ao seu vencimento e a atualização cadastral anual. Mas é preciso estar atento: o profissional que escolher realizar o trabalho de responsável técnico não poderá se habilitar para realizar o trabalho de classificação e tipificação de carcaças bovinas.

Esse serviço por sua vez, passa a ser realizado no novo formato, por uma Empresa Independente de Classificação e Tipificação de Carcaças Bovinas, credenciada pelo Estado e que possua acreditação do INMETRO, conforme norma ABNT NBR ISO/IEC 17065.

A capacitação dos profissionais que prestarão este serviço está sendo realizado pela Superintendência Federal de Agricultura (SFA/MS), que tem edital especifico para o credenciamento das empresas e já realizou treinamento para classificadores com aulas teóricas no auditório da SFA e, aulas praticas na indústria frigorifica.

Sobre o Precoce MS

Considerando as características econômicas do Estado, que tem na atividade agropecuária a sua base – com cerca de 57.948 estabelecimentos rurais, e o quarto maior rebanho do País com 19.913.074 cabeças, 26 industrias habilitadas com Serviço de Inspeção Federal (SIF) e 14 com habilitação Estadual (SIE) – segundo dados da Iagro – o Governo do Estado promove junto de seus parceiros: Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz); Embrapa Gado de Corte; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por intermédio da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Mato Grosso do Sul (SFA-MS); Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Novilho Precoce (ASPNP); Federação de Agricultura e Pecuária do Estado (Famasul); Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados do Estado (Sicadems); e Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) a reformulação de um dos mais importantes subprogramas de incentivo a utilização de boas práticas de criação de bovinos, que passa então a se chamar ‘Precoce MS’ sendo operacionalizado pela Sepaf, Sefaz e Iagro, com apoio da SFA/MS, Embrapa Gado de Corte, CRMV/MS e CREA/MS.

