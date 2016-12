Governo busca informações sobre 19 brasileiros desaparecidos nas Bahamas

O Ministério das Relações Exteriores declarou como desaparecidos 19 brasileiros que estavam nas Bahamas. De acordo com o Itamaraty, as famílias não conseguem estabelecer contato com os parentes desde 6 de novembro.

A suspeita é de que os brasileiros viajaram em uma embarcação que teria naufragado na travessia das Bahamas, no Caribe, para os Estados Unidos, país onde entrariam ilegalmente.

Oficialmente, o MRE não confirma que os brasileiros tenham entrado no barco para a travessia. A embaixada brasileira em Nassau, nas Bahamas, e o consulado do Brasil em Miami, nos Estados Unidos, estão em contato com familiares e as autoridades caribenhas e norte-americanas na tentativa de localizar os desaparecidos.

O Itamaraty disse ainda não ter informações de que os brasileiros estejam presos, mas que essa possibilidade não pode ser descartada.

