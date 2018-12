Governo britânico vai publicar análise completa sobre Brexit

O governo do Reino Unido publicará toda a análise legal recebida sobre o acordo para a saída da União Europeia (UE) depois que a Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou hoje (4) a moção que acusa o Executivo de "desacato". Para o Parlamento, houve um desrespeito por parte do governo por não ter publicado toda a análise legal recebida sobre o acordo do Brexit.

A líder conservadora nos Comuns, Andrea Leadsom, anunciou que o Executivo divulgará amanhã (5) a análise "completa e definitiva" realizada pelo advogado-geral do Estado, Geoffrey Cox.

Os deputados querem ler esse relatório antes de votar sobre o acordo para a saída da UE e a futura relação bilateral no próximo dia 11 de dezembro.

Moção

Em uma decisão sem precedentes, a moção foi aprovada por 311 deputados que votaram a favor de impulsionar um processo contra o Executivo. Outros 293 votaram contra.

A moção considera insuficiente o relatório resumido divulgado ontem (3) na Câmara pelo advogado-geral do Estado, Geoffrey Cox.

O documento, que pede que o governo publique a análise completa de Cox, foi apresentada pelo Partido Trabalhista, o Partido Nacionalista Escocês (SNP), o Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte - parceiros do Executivo -, o Partido Liberal Democrata, o galês Plaid Cymru e os Verdes.

