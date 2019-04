Governo britânico terá reunião técnica com oposição sobre Brexit esta noite

Num breve comunicado de apenas uma linha, um porta-voz da Downing Street, endereço oficial do governo do Reino Unido, informou há pouco que as tratativas com a oposição para se chegar a um acordo do Brexit, como é chamada a saída dos britânicos da União Europeia (UE), continuarão na noite desta segunda-feira. "Estamos em contato com a oposição hoje e conversas técnicas entre autoridades acontecerão esta noite", trouxe a nota divulgada à imprensa pelo Número 10.

Às vésperas de uma reunião de emergência de cúpula dos líderes europeus em Bruxelas para definir sobre o pedido de mais um adiamento da data do divórcio pelos britânicos, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, tenta angariar apoio da oposição para elaborar um novo acordo que possa ser aprovado pelo Parlamento, após três rejeições. Ontem, a premiê chegou a gravar um vídeo apelando para que os legisladores decidam agora aprovar algum consenso que se forme sobre como se dará a separação.

De acordo com ela, a este ponto, ou se dá um aval ao novo acordo ou se desiste do desligamento da UE. A primeira-ministra diz que é preciso garantir o Brexit após o plebiscito de 2016 e que luta para encontrar uma saída antes de 23 de maio, quando ocorrem as eleições do Parlamento Europeu. A reunião do Conselho Europeu está marcada para esta quarta-feira, 10, e foi chamada pelo presidente Donald Tusk.