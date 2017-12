Governo britânico se diz 'desapontado' com votação do Parlamento sobre Brexit

Depois de sofrer a primeira grande derrota legislativa durante a gestão da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, o governo conservador britânico se disse "decepcionado" com o Parlamento por ter votado a favor de uma alteração no projeto de lei sobre a saída do país da União Europeia (Brexit). Em nota enviada esta noite por Downing Street, o endereço oficial do governo, um porta-voz disse que não esperava essa atuação dos parlamentares depois que o governo apresentou "fortes garantias" à Casa.

Agora à noite, 309 deputados (ante 305 contra) votaram pela alteração do projeto sobre o Brexit, determinando que qualquer acordo sobre o divórcio terá que passar pelo aval do Parlamento antes de ser colocado em prática. "Estamos desapontados com o fato do Parlamento ter votado a favor dessa alteração, apesar das fortes garantias que apresentamos", trouxe o comunicado.

De acordo com o porta-voz, o governo sempre foi claro "como sempre" em relação ao projeto de lei sobre o tema e também em relação aos poderes implícitos que ele concedia ao Parlamento, denominados de "essenciais". Isso porque a medida já deixava clara a obrigação de o Executivo apresentar o consenso fechado com a União Europeia em relação Brexit aos deputados e senadores. O que os parlamentares fizeram hoje, no entanto, foi exigir que nada mude em relação ao tema sem que o assunto passe pelo crivo de Westminster. Para colocar em andamento o pacto fechado com o bloco comum, o Parlamento terá que fazer uma aprovação por meio de uma lei autônoma.

O porta-voz também acrescentou que a alteração feita hoje pelo Parlamento não impede o governo de preparar seu livro de estatutos para o momento da saída - marcado até agora para 29 de março de 2019. "Vamos agora verificar se outras mudanças são necessárias para garantir que o projeto atinja seu objetivo vital."