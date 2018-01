Governo brasileiro manifesta solidariedade a vítimas de terremoto no Peru

O governo brasileiro manifestou hoje (14) condolências aos parentes das vítimas do terremoto ocorrido hoje no Peru. “Aos transmitir suas condolências aos familiares dos falecidos, o governo brasileiro manifesta sua solidariedade às populações afetadas e ao governo do Peru”, diz nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Segundo o Itamaraty, não há, até o momento, registro de brasileiros entre as vítimas

Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 60 ficaram feridas no terremoto que atingiu a região de Arequipa, no Sul do Peru, neste domingo às 4h18 (horário local, 7h18 de Brasília). O Instituto Geofísico do Peru (IGP) estimou a magnitude do sismo em 6,8 graus e situou seu epicentro 56 quilômetros ao sul do distrito de Lomas-Arequipa, a uma profundidade de 48 quilômetros.

O governo brasileiro acompanha a situação por meio da Embaixada do Brasil em Lima e da Divisão de Assistência Consular em Brasília. O telefone da embaixada brasileira em Lima, caso haja alguma urgência envolvendo brasileiros no país, é +51 985 039 263.