Governo avalia positivamente o andamento das ações pactuadas nos Contratos de Gestão

Mais de 80% das ações pactuadas nos contratos estão concluídas ou em andamento.

Campo Grande (MS) – Nessa quarta-feira (9.10) foi realizado o 2º Ciclo de Monitoramento dos Contratos de Gestão firmado com as Secretarias de Estado, Procuradoria Geral (PGE) e Controladoria Geral (CGE), com o objetivo de apresentar a evolução das ações planejadas no último bimestre e reforçar a gestão participativa, além de discutir e avaliar o desempenho estratégico do Governo.

“Os resultados apresentados reforçam o planejamento e o comprometimento com as obrigações e metas estabelecidas pelo Governo. Apesar de todas as dificuldades, os projetos estão andando e temos realizado muitas entregas relevantes para a sociedade, conforme demonstrado nesta reunião de trabalho”, ressaltou o governador Reinaldo Azambuja durante o encontro.

A reunião foi conduzida pelo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, que destacou a importância do engajamento de todo o Governo na gestão por resultados: “O governo tem trabalhado muito para consolidar seus objetivos principais e direciona suas ações baseadas nessa estratégia de priorização. Além disso, o monitoramento já estabelecido como rotina em todas as secretarias permite que a execução não se distancie do planejamento, mesmo em momentos de grande dificuldade financeira como vivemos hoje”, ressaltou.

Além dos secretários de Estado, adjuntos e superintendentes, também participaram do encontro a primeira-dama Fátima Azambuja, o Controlador Geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda, o Procurador-Geral do Estado, Adalberto Neves Miranda, e parte da equipe de apoio técnico da Superintendência de Gestão Estratégica da Secretaria de Governo.

Resultados

Até o momento, das 152 ações pactuadas 136 estão em andamento ou já foram concluídas. As iniciativas estão divididas em doze contratos (dez secretarias, PGE e CGE) e são segmentadas em quatro áreas estratégicas de governo, sendo 45 no eixo gestão, 58 no eixo social, 14 no eixo infraestrutura e 35 no eixo econômico e ambiental.

Contrato de Gestão

É a contratualização de resultados em que secretários e o governador definem as iniciativas e as metas de governo para um determinado exercício. Os contratos de gestão são individualizados por secretaria e devem ser compostos de projetos e resultados de processos estratégicos, além de metas de indicadores relacionados com os impactos de políticas públicas priorizadas a partir do Mapa Estratégico.

Jéssika Machado – Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov)

Fotos: Chico Ribeiro

