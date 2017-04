Governo autoriza repasses de R$ 5,337 mi para ações de defesa civil em 3 Estados

O Ministério da Integração Nacional autorizou o empenho e transferência de recursos no valor total de R$ 5,337 milhões para ajudar em ações de defesa civil em três Estados. As portarias estão publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 13.

Para o Estado de Alagoas, serão destinados R$ 3,767 milhões. Ao Estado de Santa Catarina foi liberada transferência no valor de R$ 43,212 mil; e para o Sergipe, R$ 1,526 milhão. Os três Estados deverão executar as obras e serviços necessários com os recursos no prazo de 180 dias.

Além desses recursos para os três Estados, o Ministério da Integração também autorizou a transferência de outros R$ 1,118 milhão para cinco municípios que também precisam de ações da defesa civil. O município de Rancho Queimado (SC) receberá R$ 98,803 mil; o município de Laguna (SC), R$ 25 mil; o município de Itueta (MG), R$ 507,280 mil; Joinville (SC), R$ 425,360 mil; e Sagres (SP), R$ 61,894 mil.

