Governo autoriza início dos estudos técnicos do projeto de concessão da MS-306

Empresas autorizadas podem iniciar os estudos técnicos para modelagem de futura concessão pública da rodovia estadual.

Campo Grande (MS) – Foi realizada nessa terça-feira (17.10) a reunião preliminar da equipe técnica do Estado, envolvida no processo de futura concessão da Rodovia MS-306, com dois autorizados a elaborar estudos técnicos para estruturação do projeto: a empresa Neovia Engenharia e um grupo formado pelas empresas Moysés & Pires, Proficenter, Matricial Engenharia, R Charlier, Tess Consult, B Alvim Engenharia e Utilicon. O encontro, previsto no edital de Chamamento Público para o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) nº 02/2017 do qual as empresas participaram, é adotado como marco temporal de início do prazo de 120 dias para entrega dos estudos pelas empresas.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, as duas empresas interessadas no processo ainda terão até uma semana para confirmar e oficializar o interesse em realizar os estudos. “Foi um encontro muito positivo onde o Estado pode apresentar sua intenção e seus objetivos com esse projeto. Nosso sentimento é de que as duas empresas saíram muito interessadas e agora vamos aguardar a confirmação do interesse. Elas terão até uma semana para confirmar a participação e, uma vez manifestado favoravelmente a continuidade dentro do processo, elas já vão começar os trabalhos, dentro do cronograma pré-estabelecido pelo edital”, explicou.

Os estudos nortearão a modelagem definitiva do projeto de concessão que visa realizar a adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação da Rodovia MS-306, garantindo melhores condições de trafegabilidade e segurança aos usuários dessa importante rota de escoamento da produção, bem como acelerar e incentivar os investimentos em infraestrutura rodoviária estadual. “Trata-se de um processo colaborativo no qual se pretende capturar as melhores práticas e experiências do setor privado para aplicá-las na estruturação do projeto”, explica a secretária Especial do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eliane Detoni.

Caso confirmem o interesse, as empresas terão o prazo de 120 dias a contar da data da reunião para entregar dos estudos e o cronograma de atividades prevê o lançamento do edital de licitação do projeto até o mês de setembro de 2018.

Sobre a MS-306

A Rodovia MS-306, trecho: Entr. BR-359(B) – Entr. BR-158(A) possui 200,2 km de extensão e interliga os municípios de Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica, sendo uma importante rota de escoamento da produção da porção norte da região Centro-Oeste.

A Rodovia MS-306 acompanha a divisa com o Estado vizinho de Goiás, atendendo atualmente uma importante região de agronegócios no Estado, sendo polo de integração comercial e de produção entre os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. O volume médio de tráfego é de aproximadamente 6 mil veículos, sendo 65% dos veículos de passeio e 34,82% comerciais.

Jéssika Machado – Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov)

Fotos: Chico Ribeiro