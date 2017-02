Governo autoriza envio de tropas da Força Nacional aos Estados de RN, RS e SE

O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para apoio aos Estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe. A decisão, publicada na edição desta segunda-feira, 20, do Diário Oficial da União (DOU), faz parte dos convênios firmados entre a União e os Estados no âmbito do Plano Nacional de Segurança Pública.

As equipes da Força Nacional irão trabalhar nos Estados por 180 dias "nas ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária, e perícia forense, com o objetivo de reduzir homicídios dolosos, feminicídios, violência contra a mulher, e de combater a criminalidade organizada transnacional, em especial, os tráficos de drogas e de armas".

De acordo com o Ministério da Justiça, a atuação e o número de profissionais a serem disponibilizados obedece ao planejamento conjunto entre os órgãos envolvidos. Se necessário, o prazo do apoio prestado pela Força Nacional poderá ser prorrogado.

Veja Também

Comentários