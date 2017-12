Governo atua para garantir investimento de R$ 200 milhões em fábrica de ração e matrizes suínas

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) atua para garantir investimento de R$ 200 milhões em uma fábrica de ração para suínos e produção de matrizes suínas em Mato Grosso do Sul.

O investimento está no planejamento financeiro da Cooperativa Agroindustrial Alfa (Cooperalfa), de Chapecó (SC), e ainda deve ser aprovado em assembleia com os cooperados da instituição. Três municípios sul-mato-grossenses estão na disputa: Dourados, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul. Além de ração para suínos, a fábrica também irá produzir 10 mil matrizes suínas. Toda produção irá atender a Aurora, em São Gabriel do Oeste, ampliando o adensamento da cadeia produtiva da suinocultura no Estado.

Na avaliação do secretário da pasta, Jaime Verruck, o interesse da Cooperalfa em se instalar em Mato Grosso do Sul é um resultado direto da política de atração de investimentos implantada na gestão do governador Reinaldo Azambuja. Em junho deste ano, o Governo do Estado lançou o Programa Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo em Mato Grosso do Sul (Procoop), elaborado em parceria com o Sistema OCB/MS. Já no final do mês de agosto foi apresentada a palestra Mato Grosso do Sul: Próximo Destino de seus Investimentos em Suinocultura e Avicultura, durante o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (Siavs).

“Essas duas ações já estão dando resultado. A procura da Cooperalfa por municípios em Mato Grosso do Sul para fazer um investimento de R$ 200 milhões é uma prova concreta de que estamos no caminho certo. As cooperativas estão crescendo e Mato Grosso do Sul tem hoje disponibilidade de crédito para o setor e já atraiu grandes investimentos que já estão em andamento. A proposta da Cooperalfa está totalmente alinhada com nossa política de diversificação e adensamento de cadeias produtivas. É nessa linha que o governo tem atuado”, comentou.

Na quinta-feira (30.11), o superintendente de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo da Semagro, Bruno Gouvêa Bastos, participou de reunião em Nova Alvorada do Sul, juntamente com o presidente da Cooperalfa, Romeo Bet; o prefeito, Arlei Silva Barbosa; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Otoniel Pereira Xavier; e o presidente da Câmara Municipal, Edir Alves Mesquita.

No encontro, a diretoria da cooperativa apresentou o investimento, que demanda uma área de 200 hectares. “O município que receber esse investimento previsto pela Cooperalfa irá se tornar um dos maiores matrizeiros do Estado. Estamos oferecendo todo o suporte necessário à cooperativa”, finalizou Bruno Bastos.

No mesmo dia, a diretoria da Cooperalfa reuniu-se com o prefeito de Sidrolândia, Marcelo de Araujo Ascoli, e o deputado estadual, Enelvo Felini, para apresentar o plano de investimento.

Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Rennan Sandim