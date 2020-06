Governo assina termo com MPMS que garante mais transparência e eficiência

Campo Grande (MS) – Com o objetivo de garantir mais transparência na contratação de serviços de Tecnologia da Informação, o governador Reinaldo Azambuja assinou nesta quarta-feira (24.6) um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda.

De acordo com o secretário de Estado de Fazenda, Felipe Mattos, o Termo de Ajustamento segue decisões do Tribunal de Contas da União e de outros órgãos de controle. “Esse TAC é um marco que garante ainda mais eficiência e transparência . É mais um avanço importante, o Estado deve contratar melhor”, disse.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, também participou da reunião. Na terça-feira (23.6), o TAC já havia sido assinado pelas secretarias de Fazenda (Sefaz) e de Administração e Desburocratização (SAD) e pela PGE (Procuradoria-Geral do Estado) com os promotores de Justiça do Patrimônio de Campo Grande.

Paulo Fernandes, Subcom

Foto: Saul Schramm