Governo assina oito contratos que totalizam mais de R$ 8,5 milhões em pavimentação urbana

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou nesta segunda-feira (19), no Diário Oficial do Estado (DOE), a assinatura de oito contratos que totalizam investimentos de R$ 8.736.265,58 milhões para pavimentação urbana de diversos municípios de Mato Grosso do Sul. Os extratos podem ser conferidos nas páginas 22 e 23.

Segundo a publicação serão beneficiados com os investimentos as cidades de Pedro Gomes, Ladário, Figueirão, Alcinópolis, Guia Lopes da Laguna, Nova Alvorada do Sul, Caarapó e Iguatemi. Este último município recebe o maior montante em investimentos, serão R$ 4.850.00,00 para realizar a pavimentação e drenagem de diversas ruas. Em seguida está Guia Lopes da Laguna, que receberá aproximadamente R$ 667,9 mil para pavimentar a rua Major Pires, na Vila Nery Arce.

As obras serão executadas com recursos próprios do Governo e em parceria com emendas parlamentares dos deputados federais Eliseu Dionísio e Vander Loubert; do secretário de Governo, Carlos Marun; e do ex- senador Delcídio do Amaral. Os investimentos para Iguatemi, R$ 4,8 mi, serão 100% próprios do Governo, da fonte Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundersul).

As obras deverão ser executadas em 180 dias, contados a partir da ordem inicial de serviço a ser expedida pela Agesul.