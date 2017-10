Governo assina convênios de R$ 500 mil de emendas do deputado Dagoberto Nogueira

Campo Grande (MS) – Entidades que trabalham no atendimento nas áreas social e de saúde da população carente da Capital foram contempladas com R$ 500 mil, oriundos de emendas do Orçamento do Governo Federal apresentadas pelo deputado federal Dagoberto Nogueira. Os convênios foram assinados na sala de reunião da Governadoria na tarde desta segunda-feira (23.10), pelo governador Reinaldo Azambuja, deputado autor das emendas e dirigentes das instituições beneficiadas.

Desde 2011 os repasses diretos para as entidades filantrópicas estão proibidas e para que recebam esses recursos é preciso firmar convênio com o Governo do Estado ou prefeituras. Assim, na cerimônia foram assinados os documentos que formalizam os repasses, no total de R$ 330 mil, para sete entidades: Associação dos Diabéticos Familiares e Amigos de Mato Grosso do Sul (Adifa-MS), Associação Franciscanas Angelinas (Afrangel), Asilo São João Bosco, Escola Especial Colibri, Cotolengo, Instituto Sul-mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas (Ismac) e hospital São Julião.

Também foi assinado convênio no valor de R$ 170 mil com a prefeitura de Campo Grande, que vai beneficiar o Centro Multiuso “O Picolé”, que atende 80 mulheres no bairro Estrela do Sul, o Centro de Convivência Vovó Ziza e o Instituto de Desenvolvimento Evangélico (IDE). Ao falar em nome das instituições contempladas pelas emendas orçamentárias, o representante do IDE, Enéas Andrade Barbosa, destacou a importância da ação. “Para nós é uma alegria essa grande ajuda. No caso do Instituto, há dois anos paramos de fornecer refeição para as crianças e agora o nosso sonho vai ser concretizado. Vamos conseguir equipar a cozinha e o refeitório que há dois anos estamos construindo”, afirmou.

O bispo emérito de Campo Grande, Dom Vitório Pavanello, ao fazer uso da palavra, agradeceu o governador Reinaldo Azambuja “pela sensibilidade em ser corresponsável por ajudar essas entidades que atendem aqueles que precisam”. Já o vereador Odilon de Oliveira Júnior, que junto com o deputado federal Dagoberto Nogueira definiu a distribuição das emendas, citou que “cada real é importante para a realização de ações que mudam a vida das pessoas”.

Parceria foi a palavra destacada por Dagoberto Nogueira e o prefeito da Capital, Marquinhos Trad. “Quero agradecer o governador por essa parceria, pela possibilidade de viabilizar esses convênios que serão importantes para essas entidades”, disse Dagoberto. O parlamentar afirmou que apresentou as emendas a pedido da primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja.

“Quero destacar um aspecto importante, que é essa concentração de esforços dos entes federal, estadual e municipal, essa união suprapartidária, que levou em consideração que todos são seres humanos e também passam por dificuldades. Em momentos de crise que atinge a todos, inclusive o poder público, a parceria é fundamental”, discursou o prefeito Marquinhos Trad.

A primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja, ao agradecer o deputado Dagoberto Nogueira por ter atendido a solicitação e apresentado as emendas ao Orçamento Federal, lembrou da preocupação em atender os pedidos das entidades que prestam um trabalho social importante para as pessoas carentes. “A gente se aflige, fica angustiada com a demora, com a burocracia, mas hoje estamos felizes em poder atender a essas pessoas”, declarou. “Hoje é dia de comemorar, porque estamos tendo condições de contribuir para que as pessoas tenham uma vida melhor”, comentou Fátima Azambuja.

O governador Reinaldo Azambuja destacou que as entidades filantrópicas têm papel de peso na área social. “Vocês realizam um trabalho voluntário fundamental e importante, preenchem uma lacuna onde o poder público não consegue chegar”, afirmou. Reinaldo Azambuja lembrou que, mesmo diante da maior crise econômica enfrentada pelo País, o Governo de Mato Grosso do Sul vem conseguindo manter os investimentos e a entregas que estão melhorando a vida da população, graças a eficiência na gestão dos recursos e das parcerias. “Precisamos ter a coragem de enfrentar as dificuldades, e se não fosse esse espírito de solidariedade, a construção dessas parcerias, seria difícil superar as desigualdades e dar às pessoas do nosso Estado uma vida melhor”, disse o governador. Veja as fotos.

Paulo Yafusso, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro