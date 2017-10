Governo assina convênio que destina recursos para a implantação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia

Um convênio entre o Governo do Estado e o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT), vai destinar R$ 7 milhões para instalação o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT), no parque tecnológico da UCDB, com cronograma de execução até 2020.

O termo foi assinado nesta quarta-feira(25), durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Mato Grosso do Sul, que acontece até o próximo dia 27. Durante a solenidade o governador Reinaldo Azambuja falou sobre a importância dos investimentos em Ciência e Tecnologia.

Em Campo Grande, o evento contou com a participação de 45 escolas estaduais e municipais, que visitaram os estandes para conhecer os projetos e ainda assistir mini palestras sobre temas atuais como mídias sociais e apresentações do show da química. Entre os expositores estão alunos de todo o Estado, selecionados por meio dos núcleos educacionais.

A ação é organizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e contOU com o apoio de instituições que fazem projetos voltados para a pesquisa, como universidades, Embrapa, Fiocruz, Fundect e Fiems.

Hoje Mato Grosso do Sul lidera o ranking entre os Estados com mais atividades oferecidas, sendo 1.264 ações em 268 instituições que aderiram à Semana.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)