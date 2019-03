Governo apresenta relatório sobre barragens de rejeito de minério em MS

Campo Grande (MS) – Imediatamente ao acidente com a barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e mais 10 instituições realizaram ações internas e vistorias nas barragens das empresas Vale e Vetorial, em Corumbá. Em alerta, foram intensificadas as ações e o monitoramento e ampliadas as interações com órgãos de fiscalização e as empresas.

Nesta semana foi apresentado o relatório da inspeção visual, pelo titular da Semagro, Jaime Verruck, ba Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O Estado fez várias recomendações, como a instalação de equipamentos automáticos, o aprimoramento do sistema de alarme, a realização de exercícios simulados por ano para testar a eficiência do plano de evacuação, a criação de um programa eficiente de comunicação a fim de orientar a população e a definição de estratégicas de ação com os órgãos que dão atendimento em possível rompimento das barragens.

O coordenador da Defesa Civil Estadual, Fábio Catarineli, expôs o papel da Defesa Civil com os planos de contingência.

Já o deputado estadual Pedro Kemp, que pediu a apresentação do relatório, reafirmou o compromisso da Assembleia Legislativa em fiscalizar as ações recomendadas.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Kelly Ventorim