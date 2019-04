Governo apoia Copa Truck e consolida Mato Grosso do Sul na rota do automobilismo nacional

Campo Grande (MS) – Com apoio do Governo do Estado, Mato Grosso do Sul tem se consolidado na rota dos grandes eventos do automobilismo nacional. Neste fim de semana, serão realizadas em Campo Grande cinco corridas de três campeonatos: Copa Truck, Mercedes-Benz Challenge e Hyundai Copa HB20.

Diretora-geral da Copa Truck, Vanda Chamorro se reuniu com o governador Reinaldo Azambuja nesta terça-feira (9) para apresentar os detalhes das provas e falar sobre a parceria com o poder público. O encontro foi realizado no Gabinete Itinerante do Governo do Estado na Expogrande 2019.

“O Governo de Mato Grosso do Sul apoia o esporte automotor. Apoiou a Stock Car ano passado. Nos apoiou e apoia este ano o Rally dos Sertões, que larga de Campo Grande. É uma grande conquista trazer para o Estado provas e campeonatos brasileiros de renome”, afirmou a diretora-geral da Copa Truck.

Para Reinaldo Azambuja, Mato Grosso do Sul tem sido palco de grandes eventos do segmento. “Estamos com todas as maiores categorias do Brasil aqui no Estado. Isso é muito positivo para nosso esporte”, destacou, ao lado do presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), Marcelo Miranda.

Os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura) e Carlos Alberto (Gabinete do Governador); e o presidente da Fundtur (Fundação de Turismo), Bruno Wendling, também estiveram presentes.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro