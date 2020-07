Governo apoia campanha do setor produtivo e estimula compras de produtos de MS

A plataforma Manucã - (Foto: Reprodução)

Com objetivo de manter o nível de atividade da economia em Mato Grosso do Sul, valorizando a indústria e o comércio, o Governo do Estado apóia a campanha “Compre de MS”. O movimento também visa preservar pequenas empresas e empregos.

Segundo secretário Jaime Verruck, “o Estado já apoia a campanha da Fecomércio para estimular que a população escolha, em primeiro lugar comprar nos estabelecimentos próximo às suas residências e agora apoiamos o Compre de MS. Esse movimento tem dois efeitos, que é reduzir a mobilidade das pessoas quando elas compram no próprio bairro, uma medida que é necessária para ajudar a diminuir a propagação da Covid-19, e também ajudam com a arrecadação e com a geração de empregos”.

O titular da Semagro destacou ainda a ação do Governo do Estado e o Sebrae na formatação dos protocolos de biossegurança para os estabelecimentos possam funcionar sem prejuízo à saúde de seus trabalhadores e clientes. “Sabemos da importância dos pequenos negócios, com sua capacidade de geração de emprego e é importante frisar que todo o processo tem sido conduzido com sistemas de biossegurança”, afirmou.

Para o secretário, a união entre indústrias e supermercados vai possibilitar que a população conheça os produtos sul-mato-grossenses. “Quem sabe quais são os produtos produzidos aqui em Mato Grosso do Sul? Por isso é importante que os supermercados identifiquem quais são os produtos locais e também incentivar que as pessoas busquem olhar com mais atenção o que estão levando para a casa, para que na hora das compras, ajude a fortalecer o comércio local e a nossa indústria”, finalizou.

Mediado pelo jornalista Tatá Marques, o debate também reuniu o diretor da Fiems e superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, o presidente da Amas, Edmilson Veratti e o senador Nelsinho Trad.

Manucã

O Governo do Estado criou a plataforma Manucã, por meio da Semagro e Agraer, em parceria com a Amas e a Abrasel, onde produtos da agricultura familiar sul-mato-grossense podem, mais facilmente, ser oferecidos para restaurantes, bares, supermercados e outros estabelecimentos. “A atuação junto à agricultura familiar tem sido fundamental e, agora, avançamos com a campanha Compre de MS, que vai intensificar a identificação dos produtos de Mato Grosso do Sul nas gôndolas”, disse Jaime Verruck.