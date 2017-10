Governo anuncia liberação de R$ 33 milhões para o Samu

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou nesta terça-feira, 10, a liberação de R$ 33 milhões para ampliar e otimizar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em 155 municípios do Brasil. De acordo com a Agência Brasil, os recursos serão distribuídos anualmente a novos serviços, que ainda não recebiam verbas federais, e também às atividades que já contavam com o custeio do governo.

O governo federal arca com 50% das verbas destinadas ao Samu e os Estados e municípios dividem a outra metade. Os recursos serão destinados a 148 ambulâncias, 8 "motolâncias", 2 "aeromédicos", 1 "ambulancha" e 7 centrais de regulação.

A meta do Ministério da Saúde é renovar 57% da frota do Samu em todo o País.

Das 2.249 ambulâncias a serem entregues até 2018, o governo já disponibilizou 565 este ano e mais 1,5 mil estão sendo licitadas. Segundo o Ministério da Saúde, 402 ambulâncias serão entregues para 134 municípios que ainda não possuem o Samu.

Barros também apontou que a criação de outros 85 serviços está em andamento. "São serviços que estão sendo implantados pelos municípios e que, também, passarão a ter financiamento. Antes, os municípios tinham tudo pronto e não recebiam porque não havia disponibilidade orçamentária, ficamos anos com os serviços funcionando sem dinheiro do governo federal".

O ministro também afirmou que parte dos recursos vêm da economia de R$ 4 bilhões feita pelo ministério.

