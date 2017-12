Governo amplia vagas para curso de Formação de Cabos da PMMS e autoriza cursos para 2018

Campo Grande (MS) – Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira (4.12), a ampliação de 80 vagas para o curso de Formação de Cabos que terá início ainda este ano, totalizando 420 convocados. Também foram autorizados os cursos para o próximo ano, o de Formação de Sargentos com 250 vagas, com início em 19 de março e término previsto para 18 de junho e o de Cabos com 360 vagas, previsto para começar em 7 de maio e término no dia 13 de julho.

Com a realização destes cursos, a Polícia Militar conseguirá regularizar todas as promoções a Cabo e a 3º Sargento, situação nunca antes vivida na história da instituição. Até então, policiais militares permaneciam anos na mesma graduação, sem perspectiva de progressão funcional. A publicação é resultado da união de esforços da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e do Comando Geral da PMMS, junto ao Governo de MS para promover a regularização funcional da carreira policial.

O comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, agradece a todos que possibilitaram esta conquista para a instituição e reconhece que é uma grande vitória. “Hoje, anunciamos um marco histórico em que as promoções estarão em breve regularizadas, graças ao apoio do governador Reinaldo Azambuja, da Sejusp, por meio do secretário, José Carlos Barbosa, e do secretário adjunto, Antônio Carlos Videira, e também da nossa instituição que se organizou e planejou para corrigir anos de injustiça. A tropa com certeza estará ainda mais motivada, refletindo em números positivos para a PM e toda sociedade”, declara comandante.

O titular da Sejusp disse que o governador Reinaldo Azambuja está atendendo uma antiga reivindicação da categoria que está vivendo um novo momento. “A segurança pública, para ser efetiva precisa de investimentos e de policiais preparados e bem qualificados, e é isso que nós estamos buscando. Em cada formatura que participamos podemos ver a alegria dos policiais militares sendo promovidos e observar que estamos possibilitando o direito à ascensão da carreira, e quem ganha, é a população de Mato Grosso do Sul”, enfatiza.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com informações da Assessoria de Comunicação da PMMS

Foto: Edemir Rodrigues