Governo amplia efetivo e intensifica prevenção e fiscalização para conter incêndios no Pantanal

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado ampliou o número de militares do Corpo de Bombeiros para conter os focos de incêndio que se alastram no Pantanal nos últimos dias. Além dessa medida, com o apoio do Ibama, foram concentradas as brigadas do PrevFogo de Corumbá e Miranda e direcionadas aeronaves para auxiliar com combate ao fogo e na fiscalização das propriedades.

As medidas foram decididas em reunião realizada no final da tarde de terça-feira (29), na Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura, Familiar), que contou com a presença do Corpo de Bombeiros, Ibama, Defesa Civil, Prevfogo, PMA, “A situação é bastante séria na região do Pantanal. O número de focos de incêndio na região cresceu muito entre os dia 22 e 29 de outubro”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semagro, referindo-se aos dados do monitoramento feito pelo Governo do Estado com base nas imagens de satélite divulgadas pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Veja abaixo as imagens do Inpe com os focos de incêndio no Pantanal.

“A reunião foi chamada na Semagro para que nós fizéssemos uma coordenação das nossas ações, dada a gravidade em que a situação se apresenta. Definimos como os órgãos podem colaborar entre si e intensificar o uso de cada uma das estruturas. Estamos utilizando uma aeronave do Ibama, que veio para demonstração no Wildfire e já foi colocada no combate aos incêndios no Pantanal”, informou o titular da Semagro.

Foram definidas ações de cooperação entre os órgãos em questões como alimentação e estadia. “Estamos nos articulando para levar essas pessoas para combater o fogo, mas elas precisam de infraestrutura, alimentação, local para dormir e combustível para os veículos e aeronaves. A área da PMA já foi colocada à disposição e temos alguns proprietários que já estão nos ajudando. Estamos criando uma base de operação na região de Miranda, como foi feito em Aquidauana”, acrescentou.

Nesta quarta-feira (30), técnicos do Imasul e militares da PMA vão sobrevoar de helicóptero a região do Pantanal para fiscalização de propriedades da região. Outra medida é a prorrogação da proibição de queimadas no Bioma Pantanal por mais 30 dias, a ser publicada em Diário Oficial nos próximos dias. “Será uma publicação conjunta o Imasul e Ibama. É uma ação preventiva, pois ninguém poderá pedir autorização para queimada. Além disso, já estamos alertando a população para que fique atenta à fumaça nas estradas e vamos intensificar as ações da PMA na região”, finalizou Jaime Verruck.

Marcelo Armôa – Assessoria de Comunicação da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura, Familiar (Semagro)

Foto: Divulgação