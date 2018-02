Governo altera cronograma e orienta candidatos para próximas fases do concurso de Delegado de Polícia

As provas serão realizadas entre os dias 18 e 23 de fevereiro, na Academia de Polícia Civil Delegado Julio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol) que fica na Rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Parque dos Poderes - Foto: David Majella

O Diário Oficial do Estado (DOE), a partir da página 2, desta sexta-feira (9) altera o cronograma das fases VII e VIII do concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para o cargo de Delegado de Polícia, e apresenta novas datas para investigação social e prova oral de 90 candidatos que concorrem às 30 vagas ofertadas no certame.

As provas serão realizadas entre os dias 18 e 23 de fevereiro, na Academia de Polícia Civil Delegado Julio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol) que fica na Rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Parque dos Poderes. O edital traz datas e horários específicos para cada candidato.

De acordo com a Comissão Organizadora do Concurso, a alteração foi necessária devido à necessidade de adequação de procedimentos.

Orientações

O DOE traz orientações complementares para a prova oral que terá duração máxima de 60 minutos, podendo abordar matérias de Direito Penal, Direito Processual Civil, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direitos Humanos, Direito Civil, Legislação Institucional, Medicina Legal e Criminologia, observando o conteúdo programático estabelecido no anexo I do edital n. 1/2017 do concurso.

Os candidatos serão avaliados pela Comissão de Arguição e Avaliação, composta por membros titulares e suplentes. Cada candidato será sabatinado de forma individual, na presença de membros da comissão organizadora do concurso público, e por um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul.

Assinam os editais os secretários de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, e o de Justiça e Segurança Publica, Antonio Carlos Videira; além do delegado Geral de Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes.