Governo alerta para recall de veículos da Hyundai

O Ministério da Justiça e Cidadania informou nesta segunda-feira (2) o início da campanha de recall de veículos HB20, modelos 2013 a 2015, equipados com motor 1.6 e transmissão automática de quatro marchas da montadora Hyundai.

O chamamento é necessário para a realização de reparos no indicador de marchas do console central que correm o risco de sofrer um curto-circuito pelo contato entro o líquido do console com o circuito elétrico dos veículos. A montadora alerta ainda para o risco de derretimento da caixa de câmbio e princípio de incêndio.

Ao todo, 139.159 precisarão passar pelo conserto. A Hyundai destacou ainda que "em casos de derramamento acidental de bebidas sobre o indicador de marchas no console central do câmbio automático, também pode provocar curto-circuito no momento em que as luzes do farol são acesas e o indicador é automaticamente iluminado. Um curto-circuito gera o superaquecimento que pode evoluir para um princípio de incêndio, o que pode acarretar danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo".

Recall

O Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita. Se houver dificuldade, a recomendação é procurar um dos órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Mais informações podem ser obtidas junto à Hyundai, por meio da Central de Atendimento HMB através do telefone 0800 770 3355 ou pelo site.

