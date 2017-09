Governo abre processo seletivo para Assistente de nível médio com remuneração de R$ 1,3 mil

Serão selecionados 40 assistentes para atuar nas unidades do Instituto de Identificação.

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio das Secretarias de Administração e Desburocratização (SAD) e de Justiça e Segurança Publica (Sejusp), fará processo seletivo para contratação temporária de 40 Assistentes (de nível médio) para atuar nas unidades do Instituto de Identificação de todo o Estado de Mato Grosso do Sul. O edital consta nas páginas 2 e 3 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (1º.9).

Para concorrer a uma das vagas com remuneração de R$ 1.350,00 e carga horária de 36 horas semanais, o candidato precisa ser maior de 18 anos, comprovar escolaridade de nível médio e residir no município da vaga pretendida.

As inscrições serão realizadas de 4 a 11 de setembro pelo site da Sejusp, onde o candidato deverá preencher todos os itens do formulário, anexar cópia dos documentos pessoais e entregá-los no setor de Recursos Humanos da Sejusp, que fica na avenida do Poeta Manoel de Barros, s/n, Bloco VI, Parque dos Poderes. Para onde também devem ser encaminhadas as inscrições postadas, dentro do prazo, via Correios.

O maior número de vagas destina-se a Campo Grande com 24, seguido de Dourados (três vagas) e Ponta Porã e Três Lagoas (com duas vagas cada). Para os municípios de Aquidauana, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Jardim, Coxim, Fátima do Sul e Costa Rica será selecionado um Assistente para cada localidade.

