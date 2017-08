Governistas vence eleição com 61% e João Lourenço será presidente de Angola

A Comissão Eleitoral de Angola afirmou nesta sexta-feira que o partido governista Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) venceu a eleição nacional com 61% dos votos, com a grande maioria das urnas já contabilizadas. Com isso, o ministro da Defesa, João Lourenço, substituirá o presidente José Eduardo dos Santos, que está há 38 anos no poder.

Porta-voz da Comissão Eleitoral, Júlia Ferreira disse que 98% dos votos já foram apurados, após a eleição realizada na quarta-feira. Ferreira informou que o MPLA já garantiu 4 milhões de votos, enquanto a principal força oposicionista, a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), obteve 1,8 milhão de votos, ou quase 27% do total.

A agência de notícias portuguesa Lusa afirmou que o MPLA terá 150 das 220 cadeiras da Assembleia Nacional. São 25 vagas a menos que na legislatura anterior, formada após a sigla governista derrotar a UNITA por uma margem mais ampla, na eleição de 2012. Fonte: Associated Press.

