Governista está próximo da vitória no Equador, mas rival contesta apuração

O governista Lenín Moreno está próximo da vitória na eleição presidencial no Equador, realizada neste domingo (2). Com 95,79% das urnas apuradas, o candidato do presidente Rafael Correa tem 51,12% da preferência do eleitorado. Seu rival, o ex-ministro da Fazenda Guilermo Lasso, conta com 48,88%. Os números foram divulgados no fim da noite deste domingo pelo Conselho Nacional Eleitoral do país.

A vitória de Moreno é praticamente certa, do ponto de vista matemático, mas Lasso se recusou a admitir o triunfo do adversário, por acreditar ter sido vítima de fraude. O oposicionista pediu a recontagem dos votos, já que três pesquisas de boca de urna, divulgadas antes do início da apuração, apontaram sua vitória.

"Isso é muito revoltante, não vamos permitir isso", disse Lasso. Ele conclamou seus apoiadores a protestar contra os resultados de maneira firme, mas pacífica. Lasso afirmou ainda que o governo de Moreno seria "ilegítimo".

A frente da sede do Conselho Nacional Eleitoral em Quito foi tomada por correligionários de Lasso, que gritavam "fraude" enquanto derrubavam barreiras de segurança.

