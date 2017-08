Governadores do Brasil Central querem tropas federais nas fronteiras

Unir esforços para garantir a segurança nas fronteiras do país, principalmente em locais considerados corredores do tráfico de drogas e do contrabando. Esse é um dos principais objetivos dos governadores do Brasil Central, bloco composto por Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins e Distrito Federal.

A ideia é sistematizar as inteligências dos Estados para que trabalhem de forma integrada, por meio da troca de experiências e informações, segundo explica o governador Reinaldo Azambuja.

O governador de Rondônia, Confucio Moura, a União já tem consciência da necessidade de atenção às fronteiras e reforçou que já existe um projeto que prevê esforço de todas as forças policiais.

Para Pedro Taques, governador do Mato Grosso, a competência pela segurança nas fronteiras é do Governo Federal, por isso os Estados estão realizando ações conjuntas em busca de suporte no setor.

Goiás também está na rota de distribuição de drogas e contrabando. Por essa razão, o governador Marconi Perillo avalia como fundamental a atuação das tropas federais nas fronteiras.

Em reunião com o presidente Michel Temer, dia 31 de julho, Reinaldo Azambuja solicitou a presença das tropas na divisa entre Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia. O assunto também foi tratado no Forum de Governadores do Brasil Central, em Campo Grande, no dia 4 de agosto.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários