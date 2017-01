Governadora em exercício reúne primeiras-damas e faz apelo para o combate à dengue

Foram debatidas possíveis formas de como a população de cada município pode ser envolvida no combate a essas endemias mais evidentes na época do verão / Divulgação

Com risco iminente de grande contágio de dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes Aegypit, a governadora em exercício, Rose Modesto, recebeu na tarde desta segunda-feira (16), no auditório da governadoria na Capital, 42 primeiras-damas de municípios do estado. Na oportunidade foram debatidas possíveis formas de como a população de cada município pode ser envolvida no combate a essas endemias mais evidentes na época do verão.

“Nós precisamos da união de todos vocês no combate a esse mosquito. Vamos levar a informação, de como combater o mosquito da dengue, nas reuniões sociais, nas igrejas e até mesmo com abordagem nas ruas. Se começarmos por nós, por nossas casas, pelos prédios públicos, certamente a população abraçará e seguirá nosso exemplo”, pontou a governadora se colocando ainda a disposição dos municípios para ações locais.

Segundo o boletim epidemiológico da dengue, divulgado no último dia 11 pela Secretaria de Estado de Saúde (Ses), até o momento a Capital lidera o ranking de casos com 21 notificações, seguida por Corumbá com oito e Bonito e São Gabriel do Oeste com três cada um. No total, Mato Grosso do Sul já tem 39 notificações apenas nesses primeiros dias de 2017.

Durante o encontro também foram repassadas informações referentes à estrutura do governo, pelo secretário da Casa Civil, Sérgio de Paula e informações sobre a assistência social, pela secretária de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre.

COMO COMBATER

1. Não deixe acúmulo de água.

2. Ponha areia nos vasos das plantas.

3. Faça furos nos pneus velhos.

4. Cuidado com a caixa d’água. A caixa d’água é um excelente reservatório para os ovos da dengue.

5. Remova folhas e galhos das calhas.

6. Evite cultivar plantas aquáticas.

7. Mantenha latas e garrafas emborcadas para baixo.

8. Use telas protetoras. A tela protetora evita que os mosquitos entrem na sua casa, mas não impedem que ele se reproduza.

9. Cuide das piscinas.

10. Preste atenção ao lixo. Muitas pessoas pensam que os lixos, por acumularem água suja, não apresentam perigo à dengue.

