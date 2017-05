Governadora em exercício propõe Pacto Binacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres

Ponta Porã (MS) – A governadora em exercício de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, propôs nesta tarde em Ponta Porã a criação do Pacto Binacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres na Fronteira. A sugestão foi feita em audiência pública realizada há pouco no Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez, com a presença de autoridades brasileiras e paraguaias.

“Este acordo pretenderá alinhar as políticas de Mato Grosso do Sul e do Governo do Paraguai para ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres. Coloco a nossa Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres à disposição, e também eu pessoalmente quero acompanhar os trabalhos do grupo para que avancemos ainda mais na integração de políticas dos dois lados da fronteira em prol das mulheres”, citou a governadora em exercício Rose Modesto.

A audiência contou as presenças da subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja Roca, a senadora Simone Tebet, entre outras autoridades. “Desde que assumimos em 2015 trabalhamos para aumentarmos o número de Coordenadorias Municipais de Políticas para Mulheres. Hoje, temos 34 órgãos funcionando ou em fase de implantação. Isso é extremamente importante para a articulação de políticas públicas entre os municípios e o Estado, o que vai fortalecer, inclusive, o nosso pacto bilateral, uma vez que já temos políticas sistematizadas do lado de cá da fronteira (MS)”, descreveu a subsecretária, que ainda cita: “A intenção é criar as coordenadorias nos 79 municípios”.

A criação do grupo deve acontecer nos próximos dias, com a nomeação em Diário Oficial dos órgãos participantes tanto do Paraguai quanto do Brasil. “É um passo importante a ser dado para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Precisamos unir forças com o Paraguai para cuidarmos também das nossas mulheres que sofrem violência na região de fronteira, e muitas vezes, não recebem o tratamento adequado por conta de entraves burocráticos entre os países”, apontou.

Números que assustam

Mesmo com o combate constante à violência, os números ainda assustam. Em Mato Grosso do Sul, somente nos três primeiros meses de 2017, foram registrados 4.917 boletins de ocorrência por violência contra a mulher nas delegacias de polícia, sendo 3.233 no interior do Estado, ou seja 65,75% dos dos casos.

Dos 6 feminicídios consumados, 5 foram em municípios do interior e, das 12 tentativas, 8 ocorreram no interior.

Enquanto isso, o Centro de Atendimento Especializado à Mulher (CEAM), em Campo Grande, mantido pelo Governo do Estado, atende 30 novas mulheres por mês com atendimentos psicossociais e encaminhamentos para Creas e Funtrab.

Texto: Michelle Rossi – Vice-Governadoria

Foto: Leca

Veja Também

Comentários