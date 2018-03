Governador volta cobrar ações do Governo Federal nas fronteiras

O governador Reinaldo Azambuja voltou a cobrar do Governo Federal mais investimentos e maior efetivo para fazer a segurança das fronteiras. A cobrança foi feita durante solenidade de formatura de 215 novos cabos da PM nesta segunda-feira, dia 05.

Reinaldo disse ainda que é preciso avaliar esta nova linha do BNDES para investimentos em Segurança Pública.

A nova linha de crédito será destinada a governos estaduais e municípios com mais de 500 mil habitantes. No total R$ 42 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) poderão ser utilizados para criação de sistemas de inteligência e programas de reequipamento das polícias, incluindo compra de armamento. Para este ano serão R$ 5 bilhões.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)