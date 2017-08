Governador vistoria obras e entrega sede própria da Delegacia da Mulher em Dourados

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda de trabalho na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (7.8). Em Dourados, a partir das 13h30, Reinaldo vistoria obras de saneamento e infraestrutura, lança investimentos e entrega à população a sede própria da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM-Dourados).

As primeiras obras vistoriadas pelo governador são da Empresa de Saneamento do Estado (Sanesul). Ao todo são investidos R$ 33,6 milhões de recursos estaduais nas obras de perfuração e ativação de poço (R$ 3,1 milhões); ampliação do sistema de abastecimento de água, com construção de reservatório enterrado e elevatória de água tratada (R$ 28,6 milhões); instalação de módulos metálicos (R$ 1,7 milhão); e construção de duas bases de concreto para implantação de módulos da Estação de Tratamento de Água (R$ 211,2 mil).

Na sequência, o governador comparece à obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais e rotatória de acesso da MS-156, no Distrito Industrial de Dourados, que conta com investimentos de R$ 9,4 milhões.

Ainda vistoria obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais no Jardim Yoshikawa, Jardim Maipú, Jardim Porto Belo (R$ 3,9 milhões) e visita as obras de pavimentação e drenagem em outros bairros do município – parte da Vila São Braz, Parque das Nações II–Setor I; parte do Bairro Alto do Indaiá-Setor 4; parte da Vila Martins, Corredor Público e Vila Vieira, Industrial e Santa Catarina-Setor (R$ 11,5 milhões).

A entrega da sede própria da Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados ocorrerá em uma data simbólica: 7 de agosto, dia em que a Lei Maria da Penha completa 11 anos no Brasil. A DAM possui uma área construída de 466,14 m² com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento oferecido às mulheres vítimas de violência, num amplo espaço físico, onde serão acolhidas de forma humanizada e especializada.

O prédio foi construído com recursos de R$ 809,1 mil – de emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende. O Governo do Estado empregou R$ 146,5 mil no projeto, para aquisição de móveis e estrutura. As obras iniciaram em junho de 2014 e foram concluídas em abril de 2017.

Também na área da segurança pública, Reinaldo Azambuja confere o andamento das obras de adequação do Núcleo Regional de Medicina Legal de Dourados. As obras de readequação, conforme exigências da Vigilância Sanitária, tiveram parceria do Conselho Institucional de Segurança de Dourados (Coised), da Procuradoria do Trabalho e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O investimento estimado é de R$ 100 mil, de todos os parceiros na intervenção.

Além de vistoriar obras e entregar o novo prédio da DAM, o governador autoriza novos investimentos para Dourados durante a agenda pública desta segunda-feira. Será autorizado o início da obra de revitalização da praça Antônio Alves Duarte (R$ 470,9 mil); o início da construção do Campo do Zé Tabela – 1ª etapa (R$ 366,6 mil); o início do processo licitatório da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Residencial Dioclécio Artuzi (R$ 422,5 mil, orçado); e o início do processo licitatório para obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Distrito de Vila Vargas (R$ 1,1 milhão, orçado).

O município de Dourados ainda foi contemplado com R$ 1,8 milhão de emendas parlamentares estaduais já pagas pelo Governo do Estado. Os recursos foram aplicados nas áreas da saúde, educação e assistência social, indicados pelos deputados estaduais Antonieta Amorim (R$ 20 mil), coronel David (R$ 84 mil), George Takimoto (R$ 60 mil), Grazielle Machado (R$ 60 mil), João Grandão (R$ 321 mil), Junior Mochi (R$ 40 mil), Pedro Kemp (R$ 20 mil), Maurício Picarelli (R$ 20 mil), professor Rinaldo (R$ 20 mil); Renato Câmara (R$ 265 mil) e Zé Teixeira (R$ 30 mil). Acompanhe mais detalhes da agenda.

