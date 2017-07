Governador vistoria obras e anuncia novos investimentos para melhorar a infraestrutura de Bonito

Campo Grande (MS) – Um dos principais polos do ecoturismo nacional, o município de Bonito deverá melhorar significativamente a infraestrutura para atender melhor ainda os milhares de visitantes que recebe todos os anos, com as obras a serem concluídas ainda no mandato do governador Reinaldo Azambuja. Nesta quinta-feira (27.7), o governador visitou obras em execução e autorizou a licitação de vários serviços que beneficiarão a região. De acordo com o Observatório de Turismo e Eventos de Bonito, em 2016 mais de 212 mil pessoas passaram pela cidade, número 4% maior do registrado no ano anterior.

Ao percorrer as obras que estão sendo executadas no município, Reinaldo Azambuja destacou que a sua administração tem procurado levar aos municípios obras estruturantes. É o caso da implantação da pavimentação asfáltica da rodovia MS-382. Nesta primeira etapa, o Governo do Estado está pavimentando 23,600 km no trecho até a Gruta do Lago Azul, um dos principais atrativos turísticos da região. “Essa é outra obra importante para o município, que será concretizada no nosso mandato”, assegurou.

Outro projeto que vai melhorar a recepção aos visitantes e moradores da região é a de recapeamento da rodovia MS-178, numa extensão de 14,160 km ligando o aeroporto até a entrada da cidade. A licitação para contratação de empresa para executar a obra foi assinada por Reinaldo Azambuja na tarde desta quinta-feira, no salão de eventos do Hotel Marruá.

O projeto prevê, além do recapeamento, a instalação do sistema de iluminação pública e implantação de ciclovia. No total, serão investidos mais de R$ 10,7 milhões. “Com essa obra poderemos receber melhor aqueles que nos visitam, é a porta de entrada da cidade e com a iluminação vamos dar mais segurança àqueles que chegam aqui”, afirmou o governador.

Acompanhado da primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja, dos prefeitos Odilson Arruda (Bonito) e Guilherme Monteiro (Jardim) e dos secretários estaduais Marcelo Miglioli (Infraestrutura) e Athayde Nery (Cultura e Cidadania), Reinaldo Azambuja também vistoriou as obras na rodovia MS-178. Nesse local, o Governo do Estado está investindo mais de R$ 20 milhões na implantação e pavimentação asfáltica. Conhecida como a Estrada do Buré, essa obra é um sonho antigo dos moradores. “Há 16 anos começou esse trabalho e posso dizer a Bonito que vamos entrega-la completa, finalizada, até a BR-267”.

Na solenidade no Hotel Marruá, Reinaldo Azambuja também assinou autorização para a licitação para contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura urbana, como a restauração da pavimentação de diversas ruas. Ele também anunciou que vai concluir o projeto de drenagem e pavimentação do Jardim Marambaia. A obra teve início na gestão municipal passada e por problemas no convênio ficou paralisada.

O governador destacou que muito do que está sendo feito em Bonito é em parceria com a Prefeitura e com o Ministério do Turismo. E enfatizou a importância desse entendimento, no momento em que o País enfrenta uma das suas piores crises na economia. E durante o evento, foi formalizada mais uma parceria. O prefeito Odilson Arruda assinou o termo de doação de um terreno, onde será construído a unidade do Corpo de Bombeiros. “É uma obra importante, principalmente para uma cidade que recebe tantos turistas”, disse Reinaldo Azambuja.

Também durante a solenidade, as secretarias de Cultura e Cidadania e de Educação, assinaram acordo de cooperação com a Fundação Volskwagen e o Instituto Arte na Escola, para a implementação do projeto “Aprendendo com Arte.

