Governador visita obra da nova Estação de Tratamento de Esgoto de Maracaju

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja visitou na manhã desta segunda-feira (28.8) a obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Maracaju. Estão sendo construídas uma nova Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), que terá capacidade para tratar 50 litros de esgotos por segundo, duas estações elevatórias, redes coletoras, entre outros. O investimento é de R$ 7,8 milhões, entre recursos do Governo Federal e da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

“Já temos uma estação de tratamento de esgotos na cidade, mas tem capacidade para tratar dez litros de esgotos por segundo. Assim que finalizar a obra, a ETE antiga será desativada e a nova entrará em operação, tratando uma quantidade de esgoto cinco vezes maior.

Com isso, a previsão é de que a população de Maracaju seja atendida com esgotamento sanitário pelos próximos 20 anos”, explicou o supervisor da Sanesul em Maracaju, Gilson Marcondes.

O Governo do Estado, por meio da Sanesul, também está executando obras para melhorar o abastecimento de água na cidade. Estão sendo investidos R$ 1,7 milhão na urbanização da área dos poços e centros de reservação, além da contratação de empresa para elaboração de projeto de engenharia para ampliação do sistema de abastecimento como um todo.

