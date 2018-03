Governador vai cobrar de empreiteiras prejuízos com pontes

A medida é necessária para que o Estado acione a empreiteira responsável, a Sipav Engenharia, e determine a execução imediata dos reparos recomendados na sua estrutura - Foto: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Questionado sobre a situação das pontes de concreto, construídas na gestão anterior, e que caíram depois das fortes chuvas dos últimos dias, o governador Reinaldo Azambuja afirmou que irá cobrar das empreiteiras o prejuízo.

A afirmação foi feita durante a solenidade de formatura dos 215 cabos da PM nesta segunda-feira, dia 05.

Reinaldo Azambuja recomendou à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) urgência na tramitação do processo pericial que apontará as causas do desabamento parcial da ponte de concreto sobre o rio dos Velhos, em Jardim. A medida é necessária para que o Estado acione a empreiteira responsável, a Sipav Engenharia, e determine a execução imediata dos reparos recomendados na sua estrutura.

A Agesul abriu processo para contratação direta de um perito para investigar os problemas técnicos na fundação de um dos jogos de esteio da ponte, inaugurada em 2014, cuja estrutura não suportou a força da correnteza do rio durante forte temporal que caiu na região, há uma semana.

De posse do relatório da perícia, a Agesul convocará a Sipav Engenharia para corrigir as falhas e liberar a ponte ao tráfego, cuja interrupção isolou importante região de Jardim.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)