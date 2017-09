Governador sanciona quatro leis nesta segunda-feira

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja sancionou quatro leis que foram publicadas na edição desta segunda-feira (11.9) do Diário Oficial do Estado (DOE-MS). Abaixo seguem detalhes sobre algumas das novas legislações. Informações complementares ainda podem ser encontradas no DOE-MS e no site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Atendimento prioritário

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) terão atendimento prioritário em estabelecimentos comerciais e de serviços em Mato Grosso do Sul, a partir de outubro de 2017. Isso é o que garante a lei de autoria do deputado Paulo Siufi.

Transporte de animais domésticos

De iniciativa dos deputados Marcio Fernandes e George Takimoto, a lei garante aos proprietários de animais domésticos o direito de transporte de cães e gatos nas linhas regulares intermunicipais de transporte terrestre. Todas as regras estão disponíveis no DOE-MS.

