Governador Reinaldo Azambuja vai investir R$ 66 milhões em obras de saneamento

Os moradores de 23 municípios de Mato Grosso do Sul serão contemplados com as obras de saneamento básico previstas no pacote lançado pelo governador Reinaldo Azambuja nesta sexta-feira (29.9). Durante a solenidade também foram entregues veículos e inauguradas obras. Somados, os investimentos chegam a R$ 66 milhões.

Reinaldo afirmou que o trabalho que tem sido desenvolvido neste setor coloca o Estado numa posição de vantagem na universalização da coleta e tratamento do esgoto.

Segundo o governador o objetivo é fortalecer a Sanesul e com isso melhorar os serviços prestados nos 68 municípios.

Foram entregues seis caminhões e uma van, adquiridos por R$ 3,7 milhões; e inauguradas as obras de um poço tubular de 300 metros e do arquivo central da Sanesul, que totalizam R$ 420 mil de recursos.

O governador ainda autorizou o início das obras de pavimentação de 3.000 m² do pátio do Complexo Operacional, em Campo Grande (R$ 180 mil) e para compra de 15 caminhões basculantes com carrocerias (R$ 2,3 milhões), e assinou ordens de serviços e autorizou abertura de licitação de obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário que contemplam 23 municípios.

O investimento anunciados nesta sexta-feira, na maioria de recursos próprios da Sanesul, chega R$ 59.450.302,99.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

