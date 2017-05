Governador Reinaldo Azambuja quer apoio do setor industrial para continuar gerando empregos

A posição de destaque de Mato Grosso do Sul no ranking positivo da geração de empregos é fruto das ações do Governo do Estado em parceria com os setores produtivos. A afirmação é do Governador Reinaldo Azambuja, que participou nesta segunda-feira da abertura do “Mês da Indústria”. Durante a solenidade o chefe do executivo estadual destacou a força da indústria sul-mato-grossense e os avanços do setor.

Reinaldo Azambuja afirmou que criar condições favoráveis para a instalação de novos empreendimentos no Estado, e possibilitar a geração de novas oportunidades no mercado de trabalho é a missão do Governo do Estado.

Como o dia da indústria é comemorado no dia 25 de maio, a Fiems oferece o Mês da Indústria com diversas ações voltadas ao setor, propiciando não só o debate sobre as reformas trabalhista e previdenciária, como a reforma tributária, política e a terceirização.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários