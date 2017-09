Governador Reinaldo Azambuja lança música em homenagem aos 40 anos de MS

Mato Grosso do Sul completa 40 anos no próximo dia 11 de outubro. As comemorações já começaram, e entre as ações esteve o lançamento de uma canção do cantor e compositor Almir Sater. A música que presta homenagens ao aniversário do Estado foi apresentada ao público na noite dessa quinta-feira, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja este foi um presente à população sul-mato-grossense.

Na oportunidade Almir Sater realizou uma apresentação que durou cerca de uma hora e meia.

O evento contou também com exposição de obras de artistas plásticos regionais. Reinaldo Azambuja disse ainda que a pluralidade é outra marca forte de Mato Grosso do Sul.

O cenário montado no Centro de Convenções teve de um lado o Landau preto, usado pelo primeiro chefe do Executivo estadual, Harry Amorim Costa (janeiro a junho de 1979), e do outro a estátua de poeta Manoel de Barros.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários