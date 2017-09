Governador Reinaldo Azambuja entrega obras e anuncia novos investimentos em Aparecia do Taboado

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja encerrou a agenda no Bolsão do Estado entregando obras em Aparecida do Taboado nas áreas de pavimentação e drenagem, habitação e educação. Antes, ele já havia lançado e entregue obras em Água Clara, Inocência e Cassilândia na segunda-feira e nesta terça-feira (19.9) em Paranaíba e Chapadão do Sul. Em Aparecida, desde que assumiu, Reinaldo Azambuja já entregou mais de R$ 20 milhões em obras e até o início do ano o município deverá receber mais R$ 2,4 milhões em investimentos.

Nesta terça-feira, o governador assinou autorização para a abertura de licitação para a execução de obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais na Avenida Geraldo Rodrigues de Almeida, que dá acesso ao prédio do Ministério Público Estadual (MPE). Projeto orçado em R$ 750 mil. Reinaldo Azambuja também fez a entrega de 17 casas (investimento de R$ 518,5 mil) que beneficiaram trabalhadores da agricultura familiar, construídas em parceria entre os governos federal e estadual pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).

Reinaldo Azambuja também entregou a cobertura da quadra de esportes da Escola Estadual Frei Vital de Garibaldi, que conta com 970 alunos matriculados. Ao participar da solenidade, ele anunciou que essa e outras unidades escolares de Aparecida do Taboado receberão serviços de reforma.

Durante a solenidade, o prefeito municipal, José Robson, destacou que Reinaldo Azambuja foi o chefe do Executivo Estadual que mais visitou a cidade e sempre levando obras e investimentos. “Entregamos 96 unidades habitacionais e fizemos o controle, às pressas, da erosão na Avenida João Pedro Pedrossian e agora, governador, o senhor realiza mais um sonho da nossa população, que é a pavimentação da avenida que leva o nome do meu pai, Geraldo Rodrigues de Almeida. O senhor lança hoje o edital de licitação dessa obra”, afirmou.

Ao falar sobre os benefícios que o Governo do Estado levou para Aparecida do Taboado, Reinaldo Azambuja destacou a importância da obra de saneamento básico. “Saneamento é uma obra que poucos gostam de fazer, porque não aparece, suja a cidade, mas é essencial principalmente para o futuro das nossas gerações. No caso do esgotamento sanitário, para cada R$ 1 investido se economiza R$ 4 com a saúde, então a gente fica contente de ter trazido esse serviço, que melhora a qualidade de vida das pessoas”, enfatizou.

E os moradores que acompanharam a solenidade tiveram outras boas notícias. Reinaldo Azambuja disse que em outubro serão entregues mais 427 moradias e outras 76 casas serão construídas. E até 2018 serão licitadas obras para duas avenidas da cidade.

“O senhor, governador, ainda nos traz a notícia de que até o início do ano serão lançadas licitações para o prolongamento das avenidas Taboado e Boiadeiro, que também há anos era reivindicada”, destacou o prefeito José Robson, ao completar que aprendeu com Reinaldo Azambuja não só administrar com parcerias e planejamento. “Aprendi o que é ser sincero, ter dignidade, que não devemos trabalhar com diferenças de cor e de partidos”, afirmou.

Paulo Yafusso e Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues

