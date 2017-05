Governador Reinaldo Azambuja entrega a primeira reforma do Projeto “Mãos que Constroem”

A reforma e revitalização da 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande foi iniciada em outubro de 2016 e contou com o trabalho de reeducandos do regime aberto e semiaberto. A iniciativa faz parte do Projeto “Mãos que Constroem”, que além de gerar economia aos cofres públicos, é uma oportunidade de trabalho e ressocialização dos internos, conforme explica o governador Reinaldo Azambuja.

De acordo com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, a obra ficou até 70% mais barata se comparada com reformas realizadas nos moldes tradicionais, via licitação.

O delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, defende a iniciativa como uma nova oportunidade aos presos, uma vez, que passaram por curso de capacitação e foram certificados para atuarem como pedreiros, eletricistas, encanadores e pintores.

Luiz Carlos Lopes, de 51 anos, esteve entre os 36 detentos que trabalharam na revitalização da delegacia. A oportunidade, segundo ele, rendeu uma nova vaga no mercado de trabalho.

O prédio 4ª DP da Capital, que fica no bairro Moreninhas II, contou com investimentos de 160 mil reais. Os serviços compreenderam o conserto de toda a parte de alvenaria, elétrica e hidráulica, construção de um refeitório para os policiais, construção de um depósito, pintura externa e interna da delegacia e serviços de paisagismo. A solenidade de entrega foi realizada nessa quinta-feira, 11 de maio.

OUÇA:

