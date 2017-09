MS ocupa a quinta colocação no Ranking de Competitividade

Mato Grosso do Sul ocupa a 5ª posição na classificação geral do Ranking de Competitividade dos Estados 2017. O estudo é realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria e a Economist Intelligence Grou e considera mais de 60 indicadores, divididos em dez pilares estratégicos para o desenvolvimento brasileiro.

No levantamento realizado neste ano, o Estado obteve avanços significativos em cinco pilares analisados no Ranking (Segurança Pública, Inovação, Infraestrutura, Potencial de Mercado, Capital Humano), manteve-se estável em outros três (Sustentabilidade Social, Educação e Eficiência da Máquina Pública).

Para o governador Reinaldo Azambuja esse resultado precisa ser compartilhado com a população, que é com certeza, a maior beneficiada com os resultados.

Entre os pilares com melhor desempenho, Infraestrutura subiu 2 posições (ocupando o 5º lugar), Segurança Pública avançou 9 posições (subiu para 5º), Capital Humano subiu uma posição (agora é 6º), Inovação também subiu uma posição (passou para 9º) e Potencial de Mercado subiu 3 posições, atingindo a 4ª colocação.

Os estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste concentram-se na metade superior do ranking, com os estados do Norte e Nordeste ocupando as últimas posições.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

