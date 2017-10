Governador recebe o título de cidadão sidrolandense em cerimônia na Câmara dos Vereadores

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja recebeu na noite desta segunda-feira (2.10) o título de cidadão sidrolandense. A cerimônia foi realizada na Câmara de Vereadores do município e contou com a presença do prefeito de Sidrolândia, Marcelo de Araujo Ascoli, dos deputados estaduais Beto Pereira e João Grandão, além de lideranças políticas locais.

O título foi conferido a Reinaldo Azambuja por iniciativa do vereador Edno Ribas, que destacou os mais de R$ 40 milhões em investimentos do Governo de MS durante os últimos dois anos e dez meses de mandato. Entre os investimentos executados no município, Edno citou a sede da Ciretran, o Corpo de Bombeiros, pavimentação da MS-258 que dá acesso ao maior assentamento do município – o Eldorado – e liga a BR-060 ao Capão Seco.

“Reinaldo Azambuja assinou ainda ordem de serviço para R$ 6,4 milhões em obras para melhorar o abastecimento de água, está fazendo o prolongamento da avenida Antero Lemes, a pavimentação da rua João Straliotto e, nos próximos meses, começa a duplicação da MS-162 até o complexo de armazenagem da Coamo, além da abertura do acesso ao frigorífico Balbino. Hoje sou vereador e só tenho a agradecer por tudo o que tem feito pela nossa população”, declarou.

Reinaldo Azambuja agradeceu a homenagem e recordou as lembranças da infância e dos momentos em que passou em Sidrolândia com a família. “Meu tio foi o primeiro dentista de Sidrolândia. Ele morava com minha tia logo abaixo dos trilhos em uma chácara e era onde tínhamos a alegria de passar todas as férias, com meu avô e minha avó. Essa lembrança me veio muito forte na memória hoje. Fico muito contente por poder ser reconhecido como filho adotivo dessa terra que muitos de vocês escolheram para viver com a família. Temos uma parceria construída e vamos continuar a realizar obras importantes na cidade para melhorar a vida de todos vocês”, declarou.

Além do governador Reinaldo Azambuja, foram homenageados com o título de cidadania Idemar Zag; Salustiano Samudios; Edno José Dias Ferreira; José Pereira da Cunha; Adilson Machado de Souza; Maria do Socorro Pereira de Vasconcelos; Ivanildo Manoel de Arruda; Bernardino Girardello Stefanello; Irene Ribas; Almando de Oliveira Teixeira; Marino Welter; Francisco Valdemicio da Silva; Nilvado de Souza; Padre Francisco Eduardo Galvão; Milene de Oliveira Nantes; Jurisá José Ribeiro; Milton Stümmer; Luiz Antônio Juriati; Carlos Odilar de Oliveira Reis; Zair Machado de Passos; Paulo Renato Stefanello; Carlos Valmir Straliotto; Rosa Marque de Oliveira; Rosalina Pereira Silva; João Itamar Luz; Paulo Roberto Gomes; Tubandino Peres e Vital José Spies.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

