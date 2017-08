General José Luiz Dias Freitas assume gestão do Comando Militar do Oeste

O governador Reinaldo Azambuja participou de solenidade militar no Comando Militar do Oeste (CMO) nesta sexta-feira (11.8), data em que o general de brigada José Carlos Braga de Avellar, comandante interino no CMO, transferiu o cargo para o general de Exército José Luiz Dias Freitas. “O CMO tem sido um grande parceiro do Governo do Estado e das forças estaduais de segurança pública, principalmente nas ações de combate ao tráfico e descaminho na fronteira e na troca de informações e inteligência”, falou o governador. Veja mais fotos da cerimônia.

